На трамвае, чтобы полюбоваться красотой: уникальные фото Репьяхова яра начала ХХ века, известного как 'Киевская Швейцария'

В столице Украины существует Репьяхов яр, соединяющий Лукьяновку с Куреневкой. Эта местность за свою красоту в начале ХХ века называлась "Киевская Швейцария", и здесь можно было проехаться на трамвае, чтобы полюбоваться красотой природы.

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Снимок в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. В наши дни эта локация выглядит совсем по-иному.

"Репьяхов яр, или "Киевская Швейцария", как его называли в начале ХХ века. Киевлянам и гостям нравился местный рельеф. А уже в 1906 году здесь заработала трамвайная линия, соединявшая Лукьяновку и Куреневку (недалеко от стадиона "Спартак")", – рассказал Степанец.

Киевовед добавил, что, к сожалению, к 1920 году трамвайная линия стала ненужной. Поэтому ее закрыли, а в 1950-м колеи окончательно разобрали.

Напомним, в Киеве в 1900-х годах на том месте, где сейчас находится столичное метро "Левобережная", располагалась Никольская слободка. В то время на месте метрополитена стояла церковь, а во время разливов Днепра по улицам можно было передвигаться только на лодках.

Благодаря работам украинского фотографа Ивана Ранчукова, мы можем увидеть Киев таким, которого даже не знали. В частности, благодаря уникальным снимкам конца 1960-х – начала 1970-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время главными воротами Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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