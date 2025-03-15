На станции метро обворовал военного: полицейские Киева задержали рецидивиста. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, обворовавшего военного на станции метрополитена. Злоумышленник воспользовался моментом и украл у воина дорогостоящую вещь.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"На днях в управление полиции в метрополитене обратился действующий военнослужащий. Заявитель рассказал, что находясь на платформе станции метро "Святошин" обнаружил отсутствие дорогостоящих очков для коррекции зрения", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 40-летний неоднократно судимый житель Киевщины. Злоумышленник незаметно вытащил из кишени пассажира чехол с очками, стоимость которых составляет более 12 тысяч гривен, и вышел из вагона. Его нашли и задержали, а похищенную вещь вернули владельцу.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. На время следствия злоумышленник будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия , обворовал военного, находящегося в городе на лечении. Злоумышленник в помещении магазина украл тепловизор, который защитнику подарили волонтеры.

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