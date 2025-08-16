На щите вернулся Герой: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Вара. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Сергей Вара. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 26 июня.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Навечно в Небесной страже... Главный сержант Сергей Вара, старший оператор отделения противотанковых ракетных комплексов взвода противотанковых ракетных комплексов роты огневой поддержки мотопехотного батальона. Погиб 26 июня 2025 года в бою за Украину, ее свободу и независимость, вблизи н.п. Васюковка Бахмутского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в воскресенье, 17 августа, в 10:30 в Броварах возле дома на бул. Независимости, 12. Прощание на Майдане Свободы в Броварах состоится в 11:00. Отпевание в 11:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

После продолжительной болезни умер военный из Боярки Киевской области, участник АТО Сергей Микитенко. Сердце украинского воина остановилось 14 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 10 августа во время выполнения боевого задания погибла военная из Ирпеня Киевской области Наталья Ильницкая. Она отдала самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность нашей страны.

