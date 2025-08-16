Защищал Украину с 2016 года: стало известно о смерти военного с Киевщины Сергея Микитенко. Фото

После продолжительной болезни умер военный из Боярки Киевской области, участник АТО Сергей Микитенко. Сердце украинского воина остановилось 14 августа.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской громаде. 14 августа 2025 года после продолжительной болезни умер защитник, участник АТО младший сержант Сергей Микитенко, который с 2016 года защищал украинскую землю от российского оккупанта", – говорится в сообщении.

Герой родился 29 ноября 1970 года в Боярке. В 1986 году окончил местную школу, а затем получил в Киеве профессию крановщика. В 1988-1990 гг. проходил военную срочную службу. Долгое время работал в строительной сфере, был частным предпринимателем.

Защита Украины

С июня 2016 года до 2018 года принимал непосредственное участие в АТО в составе 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

С началом полномасштабного вторжения присоединился к Боярской теробороне, а с апреля 2022 года стал на защиту Украины в составе 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, был наводчиком минометного расчета. В конце 2022 года получил ранение под городом Марьинка Донецкой области. Затем вернулся на службу, в 2023 году участвовал в контрнаступлении и освобождении Харьковской области. В апреле 2025 года был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья.

"В большой скорби остались отец, сын и брат... Память о Герое Сергее Микитенко вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из поселка Бабинцы Киевской области Павел Булатицкий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!