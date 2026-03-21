На щите: стало известно о смерти военного из Киевской области Алексея Рогачева. Фото

В больнице от полученного на фронте ранения умер военный из Белоцерковского района Киевской области Алексей Рогачев. Сердце мужественного украинского воина остановилось 16 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, солдат Алексей Рогачев (1984 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был водителем-электриком отделения управления командира минометной батареи штурмового батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин умер 16 марта в одном из больничных учреждений Киева, во время лечения тяжелого ранения, полученного 28 февраля вблизи города Чугуев Харьковской области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Дмитрий Будовый. Сердце защитника Украины остановилось 8 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении 21 января 2025 года погиб военный из Бучи Киевской области Сергей Шевченко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

