На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Юрия Парамонова. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Юрий Парамонов. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 декабря 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская громада получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Юрий Парамонов (1977 года рождения)", – говорится в сообщении.

Юрий Викторович был стрелком-снайпером десантно-штурмового батальона одной из воинских частей. Герой погиб 3 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Романовка Покровского района Донецкой области.

Воин до конца был верными присяге украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Андрей Йовенко. Защитник Украины пропал без вести 15 сентября 2024 года, и только сейчас стало известно о его смерти.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания в ноябре 2022 года погиб военный Олег Пивовар. У воина остались жена и двое детей, которые сейчас проживают в Ирпене Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!