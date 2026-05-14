На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Евгения Мазура. Фото
На фронте 22 октября 2024 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Евгений Мазур. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Белоцерковская община получила еще одну печальную весть – погиб наш земляк солдат Евгений Мазур (1975 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины был пулеметчиком механизированной роты механизированного батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 22 октября 2024 года в районе населенного пункта Новодмитровка Покровского района Донецкой области. Считался пропавшим без вести.
Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Ренат Воробьев. Сердце мужественного украинского воина остановилось 28 апреля 2025 года.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!