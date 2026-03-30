На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Дмитрия Поляновского. Фото

На Харьковщине в результате вражеского ракетного удара погиб военный, уроженец Киева Дмитрий Поляновский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 февраля 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токар.

"28 февраля 2026 года, на Харьковщине, в результате ракетного удара, погиб наш земляк, солдат Дмитрий Валентинович Поляновский", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 29 января 1993 года в городе Киев. В январе 2026 года Дмитрий стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Воин был водителем 2-го отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки.

Герой с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали жена Людмила, сын Алексей, крестная Галина, родные и близкие", – добавил Токар.

