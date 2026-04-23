На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Родионова. Фото

В Донецкой области 28 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковщины Киевской области Андрей Родионов. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, младший сержант Андрей Родионов (1971 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром командир огнеметного отделения роты огневой поддержки батальона ТРО одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 28 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания на западных окраинах населенного пункта Бахмут Донецкой области. Ранее считался пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

