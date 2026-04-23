На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Родионова. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
В Донецкой области 28 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковщины Киевской области Андрей Родионов. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, младший сержант Андрей Родионов (1971 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром командир огнеметного отделения роты огневой поддержки батальона ТРО одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 28 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания на западных окраинах населенного пункта Бахмут Донецкой области. Ранее считался пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Ренат Воробьев. Сердце мужественного украинского воина остановилось 28 апреля 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

