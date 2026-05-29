На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Виниченко. Фото

В Донецкой области 4 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Виниченко. Мужественный воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, солдат Александр Виниченко (1982 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был пулеметчиком механизированного батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 4 сентября 2025 года при исполнении обязанностей военной службы вблизи населенного пункта Карповка Краматорского района Донецкой области. Считался пропавшим без вести.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

