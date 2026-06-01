'Молдова нейтральная страна': Санду объяснила, почему не отправляет войска в Украину

Президент Молдовы Майя Санду объяснила, почему Кишинев не рассматривает возможность отправки своих военных в Украину. Молдова готова помогать Украине в других направлениях, однако вынуждена придерживаться принципа нейтралитета, закрепленного в Конституции.

Она заявила об этом 27 мая во время интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос о потенциальном участии страны в поддержке Украины в случае прекращения огня. Санду подчеркнула, что в то же время страна продолжает обсуждать возможные формы поддержки украинской стороны.

Во время разговора ведущий спросил ее о возможном участии страны в так называемой "коалиции желающих" и о том, какую конкретную помощь Кишинев мог бы предоставить после возможного прекращения боевых действий.

В ответ Санду заявила:"Молдова – нейтральная страна, и мы обязаны соблюдать нейтралитет, закрепленный в Конституции". Она также добавила, что страна уже участвовала в поддержке Украины и готова продолжать такое сотрудничество в пределах своих возможностей.

Президент отметила, что Молдова уже участвовала в разминировании украинских территорий и при необходимости могла бы усилить такую деятельность. Кроме того, страна участвовала в работе "коридоров солидарности", которые были созданы для поддержки Украины во время войны.

По словам Санду, обсуждение новых форматов помощи продолжаются. В то же время она подчеркнула, что существуют ограничения, связанные с конституционным статусом государства.

"Мы продолжаем обсуждение, потому что хотим помогать. Но в то же время обязаны придерживаться конституционного нейтралитета. Поэтому есть вещи, которых мы не можем делать, в частности отправлять солдат", – сказала она.

Отдельно во время интервью Санду ответила на вопрос об опыте Молдовы во взаимодействии с российскими войсками, которые находятся на территории непризнанного Приднестровского региона.

Президент заявила, что молдавским властям удалось избежать дестабилизации и не допустить втягивания страны в войну. Она также подчеркнула необходимость дальнейшей работы над вопросом вывода российских военных.

"Нам удалось сохранить мир. Нам удалось избежать дестабилизации, которая могла бы втянуть сначала регион, а затем и всю страну в войну. Но в интересах Молдовы, Украины и ЕС в целом – добиться вывода российских войск из Молдовы. Поэтому мы должны работать над этим вместе", – заявила Санду.

