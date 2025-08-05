Навсегда 37: от полученного на фронте ранения умер полицейский из Киевской области Иван Ланчук. Фото

От полученного на фронте ранения умер полицейский из Борисполя Киевской области Иван Ланчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 августа.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять невыразимо тяжелая, невосполнимая потеря постигла нашу общину ... В небесную высь несутся слова молитвы за отважного Героя – защитника, жизнь которого безжалостно забрала проклятая война. Оборвалась жизнь нашего Героя-земляка, старшего сержанта, полицейского взвода обеспечения батальона №1 полка полиции особого назначения "КОРД" (стрелковый) 37-летнего Ивана Ланчука из Борисполя", – говорится в сообщении.

Полномасштабное вторжение РФ Иван встретил на работе в Бориспольском районном управлении полиции Киевской области. В январе 2025 года Герой добровольно принял взвешенное решение присоединиться к полку полиции особого назначения "КОРД" (стрелковый), в рядах которого сдерживал российских оккупантов в Донецкой области.

31 июля 2025 года во время выполнения боевого задания старший сержант Иван Ланчук получил тяжелое ранение. Медики боролись за его жизнь до последнего, но 3 августа 2025 года жизнь защитника Украины оборвалась.

Что известно о Герое

Иван Ланчук родился 6 октября 1987 года в городе Борисполь. После окончания Бориспольской общеобразовательной школы №3 (ныне Бориспольский лицей "Патриот") решил продолжить обучение и получить профессионально-техническое образование в ГПТУЗ "Бориспольский профессиональный лицей". В 2008 году начал свою профессиональную деятельность в правоохранительных органах.

Добрый, ответственный, светлый, общительный, веселый, жизнерадостный, всегда улыбающийся – таким навсегда запомнят нашего Героя те, кто знал его лично. Заботливый сын, любящий муж и лучший в мире папа, который несмотря на любые жизненные перипетии находил возможность проводить как можно больше времени со своей семьей.

Имел золотые руки, ему легко подчинялись ремонтные работы, которые он делал дома мастерски и с удовольствием. Был настоящим мужчиной в семье, надежным плечом, защитником.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины... Наши искренние соболезнования семье, родным, близким в эту трудную минуту!", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Роман Семеренко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!