На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Роман Залиский. Фото

На Краматорском направлении 25 июня 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Макарова Киевской области Роман Залиский. Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 1 июля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Макарова Вадим Токар.

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"25 июня 2026 года, на Краматорском направлении, во время выполнения боевого задания, погиб житель Макарова, майор полиции Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют" Роман Тимофеевич Залиский", – говорится в сообщении.

Герой родился 31 января 1972 года в городе Мирнограде Донецкой области. В мае 2014 года в рядах батальона "Миротворец" встал на защиту Украины. Прошел Иловайск, пережил вражеский плен. В июне 2022 года в Донецкой области погиб сын воина – Александр.

В 2023 году Роман вновь встал на защиту территориальной целостности и независимости Украины – служил заместителем командира роты № 1 батальона № 2 ("Полтава") полка управления полиции особого назначения бригады "Лють". Он с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о защитнике Украины. Его с Победой ждали жена, родные и близкие", – добавил Токар.

Героя похоронят в среду, 1 июля, на кладбище в селе Калиновка.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепра во время лечения после ранения скончался военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Мудрик. Сердце мужественного украинского воина остановилось 27 июня 2026 года.

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