Украина теряет своих лучших сыновей: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Александра Мудрика. Фото
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В больнице города Днепра во время лечения после ранения скончался военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Александр Мудрик. Сердце отважного украинского воина остановилось 27 июня 2026 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!
Печальная новость
"Белоцерковская община получила печальное известие – скончался наш земляк, солдат Александр Мудрик (1989 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины был стрелком-снайпером механизированного батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин скончался 27 июня в медицинском учреждении Днепра. Там он находился на лечении после ранений, полученных в результате удара дрона, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новогришино Покровского района Донецкой области.
Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.
Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
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