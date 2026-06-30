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Украина теряет своих лучших сыновей: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Александра Мудрика. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
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Александр Мудрик. Вечная память и слава Герою
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В больнице города Днепра во время лечения после ранения скончался военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Александр Мудрик. Сердце отважного украинского воина остановилось 27 июня 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальное известие – скончался наш земляк, солдат Александр Мудрик (1989 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был стрелком-снайпером механизированного батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин скончался 27 июня в медицинском учреждении Днепра. Там он находился на лечении после ранений, полученных в результате удара дрона, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новогришино Покровского района Донецкой области.

Александр Мудрик. Вечная память и слава Герою.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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