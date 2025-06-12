На Прикарпатье спасли туриста из Киева, который травмировался в горах. Фото и подробности

В Ивано-Франковской области во время движения по вершине горы Сивуля Малая в Карпатах серьезно травмировался житель Киева. На помощь туристу пришли горные спасатели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Прикарпатья. Сейчас мужчине ничего не угрожает.

По словам спасателей, 11 июня в 15:10 к ним поступило сообщение от жителя Киева, 2003 года рождения, попросил о помощи. Двигаясь вершиной Сивуля Малая, что на границе Ивано-Франковского и Калушского районов, он травмировал ногу и не мог самостоятельно передвигаться.

"Для оказания помощи были направлены спасатели горного поисково-спасательного отделения города Ивано-Франковск, которые по прибытии к травмированному оказали домедицинскую помощь и сопроводили его в село Гута Ивано-Франковского района", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в Раховском районе Закарпатской области горные спасатели пришли на помощь жителю Киева. 21-летний турист сутки блуждал на высокогорье Украинских Карпат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатской области в горах во время прохождения туристическим маршрутом в районе долины Драгобрат со снежного карниза сорвался житель Киева. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.

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