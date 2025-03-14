На Закарпатье спасли киевлянина, который сутки бродил на высокогорье. Подробности и фото

В Раховском районе Закарпатской области горные спасатели пришли на помощь жителю Киева. 21-летний турист сдобу бродил на высокогорье украинских Карпат.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины Закарпатья. Пока парню ничего не угрожает.

"Число 13 стало счастливым для 21-летнего туриста из Киева. Парень заблудился в темноте и густом тумане, а сильный ветер и холодный дождь со снегом выбили путешественника из сил. Он бродил по Карпатам уже сутки, пока не понял, что самостоятельно выбраться не сможет", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ГСЧС, истощенный и замерзший парень нашел себе убежище в одном из домиков лесников в районе урочища Бребенескул Раховского района. Уже там он позвонил в Службу спасения.

Горные спасатели села Выдричка оперативно отправились на поиски. Они нашли мужчину, напоили его горячим чаем и доставили в безопасное место. От дальнейшей помощи путешественник отказался.

Как сообщал OBOZ.UA, в Карпатах нашли 71-летнего туриста из Львова, отставшего от группы и заблудившегося. Его поиски начались еще вечером и продолжались до следующего дня.

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