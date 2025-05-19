На Закарпатье во время прохождения туристическим маршрутом в горах сорвался и погиб киевлянин. Подробности трагедии

В Раховском районе Закарпатской области в горах во время прохождения туристическим маршрутом в районе долины Драгобрат со снежного карниза сорвался житель Киева. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Закарпатья. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, в воскресенье, 18 мая, в 14:17 к ним поступило сообщение о том, что во время прохождения туристическим маршрутом в районе долины Драгобрат Раховского района со снежного карниза сорвался киевлянин 1964 года рождения. Всего по маршруту двигалось 6 человек.

В 18:30 спасателями из снежной палатки изъяли тело погибшего и впоследствии доставили в урочище Свидовец, где его передали работникам полиции. А другие 5 человек были сопровождены в хижину "Перемычка", состояние здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Карпатах нашли 71-летнего туриста из Львова, который отстал от группы и заблудился. Его поиски начались вечером и продолжались до следующего дня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатской области горные спасатели пришли на помощь жителю Киева. 21-летний турист сутки блуждал на высокогорье Украинских Карпат.

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