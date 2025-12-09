На Киевщине женщина через 9 дней нашла живым кота, который пережил удар 'Шахеда'. Фото и подробности

Жительница Киевской области Ольга Шуста после девяти дней поисков нашла живым своего кота. Животное исчезло после попадания российского "Шахеда" в ее дом 29 ноября.

Об этом украинка сообщила на своей странице в соцсети Threads. Животное почти не пострадало.

Что известно

"Шахед" уничтожил наш дом 29 ноября. А 7 декабря, на 9-й день мы нашли нашу кошку, которую неделю пытались откопать из-под завалов спальни (куда пришелся максимальный удар)", – написала Ольга.

Она добавила, что в результате вражеской атаки у животного обожжены усы и шерсть. По словам украинки, кошка немного обезвожена "и в стрессе", однако после осмотра ветеринара, никаких воспалений или травм не было обнаружено.

Сам дом женщины, где она жила, в результате террористической атаки РФ был разрушен и выгорел.

Что предшествовало

Ночью и утром 29 ноября российские войска устроили массированную комбинированную дроновую атаку на Киев. В нескольких районах столицы повреждены частные и многоквартирные жилые дома, вспыхнули пожары. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 ноября Россия атаковала Киевскую область. Последствия зафиксировали в пяти районах области, Броварском, Вышгородском, Бучанском, Обуховском и Фастовском.

