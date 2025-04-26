На Киевщине в результате атаки дрона ранен. Подробности и фото

Утром субботы, 26 апреля, страна-террорист РФ атаковала Белоцерковский район Киевской области с помощью дрона-камикадзе. В результате попадания вражеского БПЛА есть пострадавший.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Утром враг атаковал нашу общину враждебными БПЛА. На месте падения работают все соответствующие службы. Комиссия обследует дома и фиксирует последствия российской агрессии", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Киевской ОВА, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе пострадал мужчина, 1965 года рождения. У него незначительные ранения ноги – вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.

Также последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области. В Бориспольском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль. В Бучанском и Белоцерковском районах повреждены по одному частному дому", – добавили в КОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области после очередной вражеской атаки на нескольких локациях обнаружили обломки дронов-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136). На местах работали саперы ГСЧС, изъявшие "находки", среди которых, в частности, был двигатель БПЛА.

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