На Киевщине в поле нашли обломки российской ракеты. Подробности и фото

В Киевской области во время проведения полевых работ были обнаружены обломки российской ракеты. Чтобы обезвредить взрывоопасную "находку" и изъять ее, вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

По словам спасателей, к ним поступило сообщение об обнаружении обломков российской ракеты на открытой территории в поле в Киевской области.

"Саперы подразделения ГСЧС Киевщины обследовали территории, опасные находки были изъяты и обезврежены в установленном порядке. Все работы проведены с соблюдением необходимых мер безопасности", – отметили в пресс-службе.

Добавим, обычно враг для обстрела применяет различные виды ракет. В частности, это Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения РФ в Украину с 2022 года.

А также "Искандер" – российский оперативно-тактический ракетный комплекс. Осуществляет запуск ракет класса земля-земля различных типов: баллистические "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-Э", крылатые "Искандер-К".

