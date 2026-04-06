На Киевщине в поле нашли боевую часть российского 'Кинжала'. Подробности и фото

В Киевской области посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-47М2 "Кинжал". Чтобы обезвредить "находку" на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

"В поле на Киевщине саперы ГСЧС обезвредили боевую часть российской аэробаллистической гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что саперы выполнили работы с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Добавим, 1 апреля сообщалось, также в Киевской области фермер во время полевых работ обнаружил боевую часть российской ракеты "Кинжал". Чтобы обезвредить взрывоопасную "находку", вызвали саперов.

Х-47М2 "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. 4 мая 2023 года впервые сообщено о ее удачном перехвате. Ракету, которую выпустил МиГ-31К с территории России, сбили украинские силы противовоздушной обороны в небе над Киевской областью. По заявлению генерал-лейтенанта ВС ВСУ Николая Олещука, ее сбили с помощью американского ЗРК Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

