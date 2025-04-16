На Киевщине с поличным задержали женщин, которые пытались украсть игрушки из могил воинов. Фото и видео

В Белой Церкви Киевской области матери погибших самостоятельно задержали двух женщин, которые, вероятно, совершали кражи из могил военных. Одна из нарушительниц даже угрожала окружающим.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Делом уже занялись правоохранители.

"На Аллее Славы (кладбище Сухой Яр) матери погибших самостоятельно задержали воровок, совершавших надругательства и кражи из могил военных. Распивали алкоголь и нецензурно высказывались о погибших воинах и матерях погибших Героев", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть двух женщин с явными признаками опьянения, игрушки, по словам очевидцев, нарушительницы украли из могил – одна из матерей даже узнала одну из них.

Как сообщили OBOZ.UA в пресс-службе полиции Киевщины, в настоящее время сведения о происшествии внесены в журнал Единого учета. Устанавливаются обстоятельства, решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщал OBOZ.UA, полиция Винницы задержала 39-летнюю женщину, причастную к поруганию над местом захоронения младшего защитника "Азовстали" Назария "Гринки" Гринцевича на Сабаровском кладбище. Она забрала из могилы деревянную булаву и свечи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!