На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: 'бизнес' мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео

Сотрудники Нацполиции разоблачили масштабную незаконную добычу песка, которая могла вызвать экологическую катастрофу на Киевщине. В результате противоправных работ образовался искусственный водоем площадью более трех гектаров и глубиной до шести метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они установили организатора противоправной схемы добычи песка – им оказался владелец фермерского хозяйства и арендатора ряда земельных участков. К незаконному бизнесу он привлек отца, брата и других близких родственников. Отмечается, что арендованные злоумышленником земельные участки официально имели сельскохозяйственное назначение.

Однако вместо ведения хозяйства злоумышленники обустроили нелегальную добычу песка с помощью земснаряда – плавсредства для подводной разработки почв. От техники проложили специальные провода, которыми транспортировали песчаную массу к местам накопления. Добытый песок реализовывали под заказ.

По информации Государственного земельного кадастра и Госгеонедр Украины, никаких специальных разрешений на пользование недрами организаторы сделки не имели. Сами месторождения не находятся на государственном балансе запасов.

Для пресечения незаконной деятельности полицейские провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов и на месте незаконной добычи. В ходе следственных действий правоохранители изъяли оборудование для добычи песка, документы и мобильные телефоны, содержащие доказательства незаконной деятельности.

В полиции отметили, что на месте добычи образовался искусственный водоем площадью более трех гектаров и глубиной до шести метров. Это эквивалент площади четырех футбольных полей и высоты двухэтажного дома.

Водоем создал реальную угрозу нарушения естественного гидрологического режима реки Ирпень. В случае слияния пруда с ней существовал высокий риск подтопления прибрежных территорий, загрязнения воды техногенными отходами, разрушения берегов, дорог, дамб и мостов. Кое-где до русла реки оставалось менее трех метров. Сейчас продолжаются экспертные исследования для определения фактических объемов незаконно добытого песчаного сырья и установления причиненного государству ущерба.

По факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить четырех должностных лиц горно-обогатительного комбината (ГОК) в Полтавской области – за незаконную добычу полезных ископаемых на более 157 млрд грн и легализацию этих средств.

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