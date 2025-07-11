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На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: "бизнес" мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
4 минуты
1,5 т.
На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: 'бизнес' мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео

Сотрудники Нацполиции разоблачили масштабную незаконную добычу песка, которая могла вызвать экологическую катастрофу на Киевщине. В результате противоправных работ образовался искусственный водоем площадью более трех гектаров и глубиной до шести метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они установили организатора противоправной схемы добычи песка – им оказался владелец фермерского хозяйства и арендатора ряда земельных участков. К незаконному бизнесу он привлек отца, брата и других близких родственников. Отмечается, что арендованные злоумышленником земельные участки официально имели сельскохозяйственное назначение.

Однако вместо ведения хозяйства злоумышленники обустроили нелегальную добычу песка с помощью земснаряда – плавсредства для подводной разработки почв. От техники проложили специальные провода, которыми транспортировали песчаную массу к местам накопления. Добытый песок реализовывали под заказ.

На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: "бизнес" мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео
На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: "бизнес" мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео

По информации Государственного земельного кадастра и Госгеонедр Украины, никаких специальных разрешений на пользование недрами организаторы сделки не имели. Сами месторождения не находятся на государственном балансе запасов.

На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: "бизнес" мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео
На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: "бизнес" мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео

Для пресечения незаконной деятельности полицейские провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов и на месте незаконной добычи. В ходе следственных действий правоохранители изъяли оборудование для добычи песка, документы и мобильные телефоны, содержащие доказательства незаконной деятельности.

На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: "бизнес" мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео
На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: "бизнес" мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео
На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: "бизнес" мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео
На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: "бизнес" мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео

В полиции отметили, что на месте добычи образовался искусственный водоем площадью более трех гектаров и глубиной до шести метров. Это эквивалент площади четырех футбольных полей и высоты двухэтажного дома.

Водоем создал реальную угрозу нарушения естественного гидрологического режима реки Ирпень. В случае слияния пруда с ней существовал высокий риск подтопления прибрежных территорий, загрязнения воды техногенными отходами, разрушения берегов, дорог, дамб и мостов. Кое-где до русла реки оставалось менее трех метров. Сейчас продолжаются экспертные исследования для определения фактических объемов незаконно добытого песчаного сырья и установления причиненного государству ущерба.

На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: "бизнес" мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео

По факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, открыто уголовное производство.

На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: "бизнес" мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео
На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: "бизнес" мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео
На Киевщине разоблачили масштабную незаконную добычу песка: "бизнес" мог вызвать экологическую катастрофу. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить четырех должностных лиц горно-обогатительного комбината (ГОК) в Полтавской области – за незаконную добычу полезных ископаемых на более 157 млрд грн и легализацию этих средств.

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