В Украине разворовали полезных ископаемых на 157 млрд грн: топ-менеджеров комбината будут судить

В Украине будут суд четырех должностных лиц горно-обогатительного комбината (ГОК) в Полтавской области – за незаконную добычу полезных ископаемых на более 157 млрд грн и легализацию этих средств. В частности, установлено, что предприятие, имея лицензию на добычу только железной руды, обрабатывало и реализовывало другие породы полезных ископаемых, которые получало в ходе производственного процесса.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора (ОГП). Там отметили:

эти породы должны храниться в специально отведенных хранилищах;

для их обработки необходимо получать спецразрешение.

При этом подчеркивается: реализовывал схему председатель правления ГОК. Для этого он вступил в сговор с должностными лицами предприятия.

В частности, отмечается, чиновники перерабатывали добытые породы в щебенчатую продукцию, которую потом продавали. А для придания своим действиям законности "вносили в отчетную документацию ложные сведения о результатах переработки полезных ископаемых".

"Таким образом легализовали незаконно добытые более 885 тыс. тонн щебеночной продукции и пустой породы на общую сумму 33,5 млн грн. ... С 2015 по 2021 годы было добыто более 20 млн куб. м полезных ископаемых, что составляет примерно 164 тыс. вагонов. Сумма нанесенного ущерба окружающей среде составляет более 157 млрд грн", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Государственная таможенная служба Украины отказалась расследовать подозрения в коррупции в отношении чиновниц таможни. Расследователи не увидели основания для проведения мониторинга, несмотря на непрозрачность в их налоговых декларациях.

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