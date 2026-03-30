На Киевщине ожидается переменчивая погода, щедрая на дожди: прогноз на первые дни апреля

В Киеве и области ближайшие пять суток ожидается облачная погода с дождями разной интенсивности. Столбики термометров снова начнут двигаться вверх и уже 3-4 апреля воздух местами прогреется до 18°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ночных морозов ожидать не стоит.

Что рассказали синоптики

"31 марта – 04 апреля на Киевщине и в городе Киеве ожидаем переменчивую погоду, щедрую на дожди, однако говорят, что весной они лишними не бывают", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, заоблачное небо и дожди разной интенсивности (умеренные 31 марта и 1 апреля, в дальнейшем – местами небольшие) будет обусловливать южный циклон. Он будет перемещаться из Крыма сначала в северном направлении, со 2 апреля будет отходить на северо-восток, теряя свою активность, поэтому и дождей станет меньше.

На высотах относительно теплая воздушная масса, поэтому по области температуру Укргидрометцентр прогнозирует ночью 5-10°С тепла, днем 11-16°С, 3-4 апреля за счет прояснений. В столице ночью ожидается 7-9°С тепла, днем 13-15°С, а 3-4 апреля до 18°С.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

