На Киевщине нашли две боевые части российской ракеты Х-101. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области обнаружили две боевые части крылатой ракеты Х-101. Чтобы безопасно изъять "находки", на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

"Пиротехники Аварийно-спасательного отряда специального назначения г. Белая Церковь изъяли две боевые части крылатой ракеты Х-101 на территории Тетиевской общины. Информацию об опасной находке передали спасателям после ее идентификации", – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что их специалисты оперативно прибыли на место и обследовали территорию с применением специального оборудования.

В ходе работ было обнаружено основную и дополнительную боевые части ракеты, а также ее обломки. Взрывоопасные предметы изъяты с соблюдением всех мер безопасности и подготовлены к утилизации. Благодаря слаженным действиям пиротехников угроза для населения ликвидирована.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения РФ в Украину с 2022 года.

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, пострадавшего в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

