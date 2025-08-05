На Киевщине мужчина из-за ревности к девушке бросил гранату во двор оппоненту. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области местный житель, по информации следствия, бросил во двор дома 21-летнего мужчины гранату, в результате чего прогремел взрыв. Как установили правоохранители, злоумышленник сделал это из-за ревности к девушке.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, происшествие произошло в селе Ленды Киевской области. Было установлено, что 23-летний мужчина приехал на автомобиле ВАЗ к месту жительства 21-летнего мужчины, которого приревновал к своей девушке.

"Фигурант взял в руки гранату и бросил ее через забор в сторону автомобиля BMW, который принадлежит потерпевшему. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате взрыва повреждено транспортное средство, а также остекление окон частного дома и фасад хозяйственного помещения", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит

Злоумышленника нашли и задержали по месту жительства. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следователи под процессуальным руководством Обуховской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по факту умышленного повреждения чужого имущества путем взрыва (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области мужчина, по информации следствия, едва не убил жену. Во время ссоры на почве ревности злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом.

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