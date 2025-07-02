На Киевщине местные жители во время работ на огороде выкопали боеприпасы. Подробности и фото

В Фастовском районе Киевской области местные жители во время работ на огороде выкопали два снаряда. Взрывоопасную находку изъяли саперы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызывать специальные службы.

Как рассказали саперы, в селе Юровка Фастовского района владельцы частного участка во время работ на огороде наткнулись на подозрительный предмет и сообщили о находке спасателям.

"На место происшествия прибыли пиротехники ГСЧС Украины. Специалисты идентифицировали предмет как артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Второй мировой войны. Боеприпас изъяли и транспортировали для дальнейшего уничтожения в установленном порядке", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Киевской области мужчина в лесной местности вблизи населенного пункта обнаружил обломки российского дрона-камикадзе с уцелевшей боевой частью. Чтобы изъять "находку", на место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области ребенок во время прогулки по территории частного участка обнаружил осколочную гранату. Опасную "находку" изъяли саперы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!