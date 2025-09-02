На Киевщине будут судить женщину, которая украла игрушки с могилы защитников Украины. Подробности дела и фото

В Белой Церкви Киевской области будут судить женщину, которую обвиняют в надругательстве над могилами. Злоумышленница воровала игрушки с мест захоронений защитников Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.

Что известно

"Событие произошло в апреле этого года на территории кладбища "Сухой Яр" в городе Белая Церковь. Фигурантка посреди дня тайно похитила игрушки с мест захоронения военных, участвовавших в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ, после чего ушла с места происшествия", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность злоумышленницы – ею оказалась 33-летняя местная жительница. В августе ей сообщили о подозрении относительно содеянного.

Сейчас следователи завершили досудебное расследование в отношении обвиняемой по факту надругательства над могилой (ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины) и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу.

