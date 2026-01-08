Мороз, сильный снегопад и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 9 января

В Киевской области в пятницу, 9 января, синоптики прогнозируют сильный снегопад, порывы ветра и гололедицу. Температура воздуха в регионе максимально опустится до -9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 9 января по территории Киевской области. Облачно. Ночью и утром значительный, днем умеренный снег. Ветер западный, 7-12 м/с. По области снижение температуры ночью и днем до 4-9°С мороза; в Киеве снижение температуры ночью и днем до 5-7°С мороза", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы Украины. В пятницу, 9 января, ночью и утром значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель; на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками, снег будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

