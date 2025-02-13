Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 14 февраля

В Киевской области в пятницу, 14 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, днем небольшой мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, на дорогах местами гололедица.

"Прогноз погоды в сутки 14 февраля по территории Киевщины. Облачно. Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью 3-8°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью 5-7°С мороза, днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 14 февраля. С утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. снег, который начнется во второй половине дня, усилится ближе к вечеру.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.