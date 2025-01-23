Мокрый снег и до +5°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 января

В Киевской области в пятницу, 24 января, днем небольшой мокрый снег и дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 24 января на территории Киевщины. Днем небольшой дождь, ночью без существенных осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 24 января с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Днем будет идти мелкий дождь, вечером – мелкий дождь со снегом.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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