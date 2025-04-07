Мокрый снег и до +4°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 апреля

В Киевской области во вторник, 8 апреля, синоптики прогнозируют днем небольшой мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 8 апреля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ночью по области заморозки в воздухе 0-5°С, температура днем 1-4°С тепла; в Киеве заморозки в воздухе 0-2°С, температура днем 1-3°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 8 апреля в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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