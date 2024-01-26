Мокрый снег и +2°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 27 января

В Киеве и Киевской области в субботу, 27 января, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 27 января по Киевщине. Облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток от 3°С до 2°С тепла; в Киеве в течение суток около 0°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем 0°С…+2°С; Мироновка -1°С…+1°С; Фастов -1°С…+1°С; Яготин 0°С…+2°С; Барышевка 0°С…+2°С; Борисполь 0°С…+2°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 27 января в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Небольшой снег будет идти ночью и утром. Днем на время осадки прекратятся, а вечером могут начаться снова с большей интенсивностью.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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