Местами утром туман и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 31 марта

В Киевской области в понедельник 31 марта утром туман, днем синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 31 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура 8-13°С тепла, в Киеве 11-13°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области, в частности, столице местами туман, видимость 200-500 метров. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на дорогах.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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