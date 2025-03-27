Местами туман и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 марта

В Киевской области в пятницу, 28 марта, переменная облачность, ночью и утром местами туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 28 марта на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 11-16°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, около 15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 28 марта в Киеве ясная погода ожидается утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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