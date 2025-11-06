Местами туман и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 ноября

В Киевской области в пятницу, 7 ноября, ночью и утром туман, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется 13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 7 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. По Киевской области ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 0-5°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем около 10°С", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, уже утром облака исчезнут, и в течение всего дня в Киеве будет стоять ясная погода. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

