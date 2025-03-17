Местами снег и до +5°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 марта

В Киевской области во вторник, 18 марта, синоптики прогнозируют днем местами небольшой мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 18 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Температура ночью 3-8°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С мороза, днем 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 18 марта утро в Киеве ожидается ясное, а днем и вечером небо будет прятаться за облаками. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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