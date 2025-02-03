Местами снег и до +3°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 3 февраля

В Киевской области в понедельник, 3 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 3 февраля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура по области днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве днем около 0°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем 0... +2°С; Мироновка 0°С…+2°С; Фастов -1°С…+1°С; Яготин 0°С…+2°С; Барышевка +12=°С…+3°С; Борисполь 0°С…+2°С и Вышгород -1°С…+1°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 3 февраля в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. В первой половине дня ожидается снег, который после небольшого перерыва снова начнется вечером, но с меньшей силой.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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