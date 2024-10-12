Местами небольшой дождь и до +15°С: прогноз погоды по Киевщине на 13 октября

В Киевской области в воскресенье, 13 октября, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 7-10 м/с.

"Прогноз погоды на 13 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура по области ночью 3-8°С, днем 10-15°С; в Киеве ночью 6-8°С, днем около 12-14°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +12°С…+14°С; Мироновка +12°С…+14°С; Фастов +12°С…+14°С; Яготин +11°С…+13°С; Барышевка +12°С…+14°С; Борисполь +12°С…+14°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!