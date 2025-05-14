Местами гроза и порывы ветра ночью: прогноз погоды по Киевской области на 15 мая

В Киевской области в четверг, 15 мая, синоптики прогнозируют днем умеренный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 15 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10°С, днем 14-19°С тепла; в Киеве ночью 8-10°С, днем 14-19°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. Ночью 15 мая порывы ветра 15-20 м/с.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 15 мая весь день в Киеве будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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