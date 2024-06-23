Местами гроза и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 июня

В Киевской области в понедельник 24 июня облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, по области местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 24 июня по Киевской области. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, по области местами гроза. Температура ночью 13-18°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, 24 июня в Киеве ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!