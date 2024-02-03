Местами дождь, порывы ветра и до +8°С: прогноз погоды по Киевщине на 4 февраля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 4 февраля, временами небольшие осадки в виде дождя, днем порывы ветра 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 4 февраля по Киевщине. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью +2..+4°С, днем около 5°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +5°С…+7°С; Мироновка +5°С…+7°С; Фастов +4°С…+6°С; Яготин +5°С…+7°С; Барышевка +5°С…+7°С; Борисполь +5°С…+7°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 4 февраля днем порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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