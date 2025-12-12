Местами дождь и до +9°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 12 декабря

В Киевской области в пятницу, 12 декабря, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 12 декабря по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Температура по области днем 4-9°С тепла; в Киеве днем 7-9°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ​​+7°С…+9°С; Мироновка +7°С…+9°С; Фастов +6°С…+8°С; Яготин +6°С…+8°С; Барышевка +7°С…+9°С; Борисполь +7°С…+9°С и Вышгород +6°С…+8°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Вечером ожидается мелкий дождь.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

