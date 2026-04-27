Местами дождь и до +11°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 апреля

В Киевской области в понедельник, 27 апреля, переменная облачность, синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Днем температура воздуха в регионе максимально прогреется до +11°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 27 апреля по территории Киевской области. Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Температура по области 6-11°С, в Киеве 8-10°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +8°С... +10°С; Мироновка +8°С... +10°С; Фастов +8°С... +10°С; Яготин +8°С... +10°С; Барышевка +9°С... +11°С; Борисполь +9°С... +11°С и Вышгород +9°С... +11°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, день в Киеве будет облачным – с самого утра небо покрылось облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

