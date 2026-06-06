Летнее тепло, но с дождями: прогноз погоды в Киеве и области на ближайшие пять суток

В ближайшие пять суток синоптики прогнозируют летнюю теплую погоду, однако с дождями в Киеве и области. Температура воздуха в городе 6-10 июня будет комфортной в течение всех суток.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Осадки закончатся только в середине рабочей недели.

Что рассказали синоптики

"В течение 6-9 июня на Киевщине и в столице прогнозируем летнюю теплую погоду, но в дневные часы с кратковременными дождями (6 июня местами по области значительные дожди), местами с грозами", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что прекращение осадков в столице можно ожидать 10 июня. Температура воздуха в Киеве будет комфортной в течение суток. Ночью ожидается 16-19°С, а днем 23-28°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдения, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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