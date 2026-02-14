Культовое заведение, вместо McDonald's: история и уникальные фото легендарного ресторана 'Метро' в центре Киева

В самом центре Киева над входом в станцию подземки "Крещатик" раньше работал один из самых культовых ресторанов столицы – "Метро". Заведение могло принять сразу 1,6 тысячи посетителей и считалось самым популярным в городе.

Видео дня

Архивные снимки и историю было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Главными его хитами были одноименная котлета и фирменный коктейль.

Взгляд в прошлое

"Метро" на Крещатике: от культового ресторана до McDonald's. Мы проходим мимо этого здания ежедневно, воспринимая его только как вход в подземку (ул. Крещатик, 19-А). Но полвека назад киевляне шли сюда не за жетонами, а ради одного из самых роскошных гастрономических заведений города", – говорится в сообщении.

Здание, где сегодня находится вход в столичную подземку, возвели в 1960 году как завершающий аккорд восстановления Крещатика. А уже через три года, в 1963-м, здесь открылся ресторан "Метро", который мгновенно стал легендой.

В сообществе отметили, что это заведение было настоящим дворцом питания – на четырех этажах размещалось 13 залов и летняя терраса общей вместимостью 1600 посетителей.

В "Метро" ходили не просто поесть, а "выйти в свет " – здесь играла живая музыка, выступали варьете, а очереди на вечерние шоу иногда растягивались на улицу. Главными хитами меню были котлета "Метро" (микс индейки и свинины) и фирменный коктейль "Крещатик".

К сожалению, эпоха роскоши закончилась в 90-х. Символично, что именно здесь в 1997 году открылся один из первых в Киеве McDonald's, ознаменовав приход новой культуры фаст-фуда.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади велись активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!