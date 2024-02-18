Крещатик и Подол, которых уже нет: в сети показали, как выглядел Киев в 1930-х годах. Уникальные фото

Благодаря фотографиям 30-х годов мы можем узнать, каким был Киев до начала Второй мировой войны. В частности, Крещатик до его уничтожения коммунистами выглядел совсем иначе.

Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, время не сохранило архитектурную красоту столицы Украины.

"1930-е годы", – говорится в сообщении.

Благодаря опубликованным фото можно увидеть, каким был центр Киева до того, как в 1941 году его уничтожили советские партизаны, парки и скверы столицы, а также можно рассмотреть панораму старого Подола.

Напомним, в Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал безумную популярность среди горожан. Расцвет этого вида транспорта пришелся на 1950–60-е годы, когда увеличивалась его сеть, а вагоны становились более комфортными.

Международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основоположник современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

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