Кратковременный дождь и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 июня

В Киевской области в понедельник, 17 июня, облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, по области местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 17 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, по области местами гроза. Температура 21-26°С, в Киеве 23-25°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +23°С…+25°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов +23°С…+25°С; Яготин +21°С…+23°С; Барышевка +21°С…+23°С; Борисполь +22°С…+24°С.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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