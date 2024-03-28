Конечная остановка трамваев и большая клумба: Софийская площадь в Киеве в 1954 году. Уникальное фото

В 1950-х годах в Киеве на Софийской площади существовала конечная остановка трамваев, совершавших разворот прямо вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Кроме того, возле самого монумента в те годы была разбита большая клумба, которая, к сожалению, до наших времен не сохранилась.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть эту локацию на фотографии 70-летней давности.

"Площадь Богдана Хмельницкого (Софийская. – Ред.), 1954 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что тогда здесь была конечная остановка трамваев, совершавших разворот вокруг памятника. Кроме того, клумба у монумента была значительно больших размеров, чем она есть в наши дни.

Софийская площадь – площадь в Шевченковском районе Киева, местность Старый Киев. Расположена между Владимирской улицей, Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой, Софийской и Рыльским переулком.

В 1036 году Ярослав Мудрый разгромил на месте нынешней Софийской площади печенегов. Как площадь она появилась на "поле вне града" после постройки Софийского собора (1036 год) и с тех пор известна как Старокиевская площадь. Со времен Киевской Руси площадь была общественным центром города, здесь проводились веча. В XVI–XIX веках здесь было торжище, собирались ярмарки.

Как сообщал OBOZ.UA, дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашей страны. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!